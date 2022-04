Soirée Jazz avec JazzonZen Marseille 16e Arrondissement, 29 avril 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Soirée Jazz avec JazzonZen Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

2022-04-29 21:00:00 – 2022-04-29 Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

Né de l’union du Jazz, du Rock et du Rythm & Blues, JazzonZen est composé de musiciens de la région provençale et interprète un répertoire varié dans le style et dans le temps.



La soirée à l’Inga des Riaux alternera jazz, blues, bossa et revisitera quelques morceaux plus récents… permettant à chacun d’apprécier ou de découvrir le Jazz…



Venez partager ce moment avec Carole Koch (chant) / Pierre Riman (batterie) / Jean Coquet (contrebasse) / Pierre Goubinat (piano) / Franck de Vargas (guitare)



Les talons fins sont interdits à bord !

Soirée Jazz avec JazzonZen vendredi 29 avril à bord du vieux gréement Inga des Riaux (à quai).

http://www.ingadesriaux.com/soiree-jazz-1.html

Né de l’union du Jazz, du Rock et du Rythm & Blues, JazzonZen est composé de musiciens de la région provençale et interprète un répertoire varié dans le style et dans le temps.



La soirée à l’Inga des Riaux alternera jazz, blues, bossa et revisitera quelques morceaux plus récents… permettant à chacun d’apprécier ou de découvrir le Jazz…



Venez partager ce moment avec Carole Koch (chant) / Pierre Riman (batterie) / Jean Coquet (contrebasse) / Pierre Goubinat (piano) / Franck de Vargas (guitare)



Les talons fins sont interdits à bord !

Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-05 par