Soirée jazz avec Jazz à Cinq Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 16e Arrondissement

Soirée jazz avec Jazz à Cinq Marseille 16e Arrondissement, 25 mars 2022, Marseille 16e Arrondissement. Soirée jazz avec Jazz à Cinq Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

2022-03-25 21:00:00 – 2022-03-25 Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement 15 15 Cet ensemble issu de la scène marseillaise pratique un jazz pluriel, du swing au hard bop.



En concert “Jazz à Cinq” explore plus particulièrement le répertoire des grands quintets de jazz et se caractérise par l’originalité des morceaux interprétés.



Jean Luc Martinez, piano

Eric Turpin, trompette

André Bellot, saxophone

J.Marie Pallavicini, contrebasse

Claude Mennillo, batterie



Les talons fins sont interdits à bord ! Soirée jazz avec Jazz à Cinq vendredi 25 mars à bord du vieux gréement Inga des Riaux (à quai). http://www.ingadesriaux.com/soiree-jazz-1.html Cet ensemble issu de la scène marseillaise pratique un jazz pluriel, du swing au hard bop.



En concert “Jazz à Cinq” explore plus particulièrement le répertoire des grands quintets de jazz et se caractérise par l’originalité des morceaux interprétés.



Jean Luc Martinez, piano

Eric Turpin, trompette

André Bellot, saxophone

J.Marie Pallavicini, contrebasse

Claude Mennillo, batterie



Les talons fins sont interdits à bord ! Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 16e Arrondissement Autres Lieu Marseille 16e Arrondissement Adresse Port de la Lave 175 Plage De l'Estaque Riaux Ville Marseille 16e Arrondissement lieuville Port de la Lave 175 Plage De l'Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-16e-arrondissement/

Soirée jazz avec Jazz à Cinq Marseille 16e Arrondissement 2022-03-25 was last modified: by Soirée jazz avec Jazz à Cinq Marseille 16e Arrondissement Marseille 16e Arrondissement 25 mars 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône