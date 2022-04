Soirée jazz avec Cut Trio “Latin Jazz” Marseille 16e Arrondissement, 27 mai 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Soirée jazz avec Cut Trio “Latin Jazz” Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

2022-05-27 21:00:00 – 2022-05-27 Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

15 15 Cut est le projet actuel qui réunit Jean Philippe Trotobas, Stéphane Mondesir et Xavier Uriarte.



La complicité et la simplicité sont les maitres mots et l’ADN qui constitue Cut, la complicité car plus de 30 ans d’amitié ne peuvent pas passer inaperçus et la simplicité car au fil de toutes ces années musicales il nous est apparu évident qu’un retour aux fondements des mélodies et des rythmes nous apportait un profond plaisir.



Le répertoire très latin, constitué de grands standards latin jazz, bossa nova, salsa et thèmes français revisités… est en permanente évolution, adapté à chaque concert en fonction de l’accueil et de la réponse du public, le but étant de donner tout ce qu’il y a de meilleur au fond de chaque musicien, de le partager et le faire vivre à l’intérieur de chaque spectateur qui devient alors, sans s’en rendre compte, en chantant, en dansant, acteur de ce spectacle vivant.



Jean Philippe Trotobas (chant et percussions vocales), Stéphane Mondesir (piano et percussions), Xavier Uriarte (guitare et contrebasse)



Les talons fins sont interdits à bord !

Soirée jazz avec Cut Trio vendredi 27 mai à bord du vieux gréement Inga des Riaux (à quai).

http://www.ingadesriaux.com/soiree-jazz-1.html

