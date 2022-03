Soirée jazz avec Angel City Players Marseille 16e Arrondissement, 18 mars 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Soirée jazz avec Angel City Players Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

2022-03-18 21:00:00 – 2022-03-18 Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 16e Arrondissement

15 15 Michael Steinman et Sebastien Alquier sont ravis de retourner à l’Inga des Riaux le 18 mars 2022 en collaboration avec l’excellent guitariste de jazz – Claude Basso (special guest).



Michael Steinman – originaire de Los Angeles – est tromboniste et chanteur installé en France depuis 2007, leader des Angel City Players, membre de Ad Libitum Brass 5 et Indiana Jazz Band et professeur de musique aux Conservatoires d’Aubagne et Frejus.



Sebastien Alquier – de Marseille – est bassiste avec les Angel City Players 2 Gars est un Indien, et plusieurs formations de jazz, funk et reggae en PACA.



Claude Basso – de Toulon – est professeur de jazz réputé du CRR Toulon Provence Méditerranée



Ensemble ils interprètent des standards de swing jazz, blues et soul.



Les talons fins sont interdits à bord !

Soirée jazz avec Angel City Players vendredi 18 mars à bord du vieux gréement Inga des Riaux (à quai).

http://www.ingadesriaux.com/soiree-jazz-1.html

Michael Steinman et Sebastien Alquier sont ravis de retourner à l’Inga des Riaux le 18 mars 2022 en collaboration avec l’excellent guitariste de jazz – Claude Basso (special guest).



Michael Steinman – originaire de Los Angeles – est tromboniste et chanteur installé en France depuis 2007, leader des Angel City Players, membre de Ad Libitum Brass 5 et Indiana Jazz Band et professeur de musique aux Conservatoires d’Aubagne et Frejus.



Sebastien Alquier – de Marseille – est bassiste avec les Angel City Players 2 Gars est un Indien, et plusieurs formations de jazz, funk et reggae en PACA.



Claude Basso – de Toulon – est professeur de jazz réputé du CRR Toulon Provence Méditerranée



Ensemble ils interprètent des standards de swing jazz, blues et soul.



Les talons fins sont interdits à bord !

Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-09 par