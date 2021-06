Soirée Jazz au Royal Émeraude Dinard, 18 juin 2021-18 juin 2021, Dinard.

Soirée Jazz au Royal Émeraude 2021-06-18 – 2021-06-18 Royal Emeraude Dinard 1 Boulevard Albert 1er

Dinard Ille-et-Vilaine Dinard

Linda Chabert , avec sa voix grave et chaleureuse et ses swinging musiciens vous emmènent dans un joyeux tourbillon jazzy teinté de blues, de swing et de pop ….

Linda Chabert, Franco/américaine a baigné dans le jazz dès sa naissance. Sa mère, fut l’une des 1ères chanteuses de jazz en France. Après s’être produite dans les hauts lieux du jazz parisiens, elle s’installe en Bretagne. Elle rencontre Sylvain Paytra, pianiste et Gaël Kergadallan, bassiste avec qui le courant et la complicité sont tout de suite passés.

Entrée gratuite

Durée : 2h

Vendredi 18 juin 2021 – 19:00 – Royal Emeraude Dinard

h6956@accor.com +33 2 99 46 19 19 https://www.royalemeraudedinard.com/

Linda Chabert , avec sa voix grave et chaleureuse et ses swinging musiciens vous emmènent dans un joyeux tourbillon jazzy teinté de blues, de swing et de pop ….

Linda Chabert, Franco/américaine a baigné dans le jazz dès sa naissance. Sa mère, fut l’une des 1ères chanteuses de jazz en France. Après s’être produite dans les hauts lieux du jazz parisiens, elle s’installe en Bretagne. Elle rencontre Sylvain Paytra, pianiste et Gaël Kergadallan, bassiste avec qui le courant et la complicité sont tout de suite passés.

Entrée gratuite

Durée : 2h

Vendredi 18 juin 2021 – 19:00 – Royal Emeraude Dinard