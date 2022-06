Soirée “Jazz au Jardin » : MACIEK PYSZ French Quartet Andernos-les-Bains, 30 juillet 2022, Andernos-les-Bains.

Soirée “Jazz au Jardin » : MACIEK PYSZ French Quartet

14 Avenue Pasteur Jardin Louis David Andernos-les-Bains Gironde Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur

2022-07-30 20:45:00 – 2022-07-30

Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur

Andernos-les-Bains

Gironde

Le guitariste polonais, lyrique et virtuose, interprète une musique pleine de passion et de mélodies touchantes, avec son quartet. Maciek Pysz est un guitariste et compositeur connu pour son phrasé lyrique clair, sa virtuosité et ses compositions cinématographiques imaginatives.

Il se produira entouré de musiciens de grand talent dont l’accordéoniste Laurent Derache, musicien sensible et doté d’une inventivité harmonique et mélodique étonnante. l’occasion d’entendre les belles sonorités de l’accordéon dans un orchestre de Jazz.

Maciek PYSZ, guitare – Laurent DERACHE, accordéon – Christophe WALLEMME, contrebasse – Antoine BANVILLE, batterie

Maciek Pysz Trio

Jardin Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains

