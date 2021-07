Val-de-Moder Val-de-Moder 67350, Val-de-Moder Soirée Jazz au Jardin de L’Agneau avec le Little Berry’s Val-de-Moder Val-de-Moder Catégories d’évènement: 67350

Val-de-Moder

Soirée Jazz au Jardin de L’Agneau avec le Little Berry’s Val-de-Moder, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Val-de-Moder. Soirée Jazz au Jardin de L’Agneau avec le Little Berry’s 2021-07-31 20:00:00 – 2021-07-31

Val-de-Moder 67350 Val-de-Moder EUR Un menu autour des spécialités de la Louisiane sera servi dans le cadre de ce concert. Un menu autour des spécialités de la Louisiane sera servi dans le cadre de ce concert. +33 3 88 07 72 38 Un menu autour des spécialités de la Louisiane sera servi dans le cadre de ce concert. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: 67350, Val-de-Moder Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-de-Moder Adresse Ville Val-de-Moder lieuville 48.84401#7.60833