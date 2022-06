Soirée “Jazz au Jardin » : BENJAMIN BOBENRIETH Quintet, 30 juillet 2022, .

Soirée “Jazz au Jardin » : BENJAMIN BOBENRIETH Quintet



2022-07-30 22:30:00 – 2022-07-30

Benjamin Bobenrieth signe avec ce projet, en toute humilité, une nouvelle histoire de la guitare manouche. Faire et refaire… mais aussi créer et composer dans un répertoire où ils sont peu nombreux à s’engager sur de nouvelles pistes, sur de nouveaux thèmes. Lui ose, développe et propose.

Admiratif et adepte de la geste manouche, il porte haut le leg de ses maîtres et s’en est imprégné au plus profond pour traduire une empreinte personnelle, vivifiante, pleine de tension virtuose. L’entourage et la complicité des musiciens qui l’accompagnent créent l’écrin de ce partage surprenant, dynamique et tellement actuel.

Lyrisme, charme, puissance, inventivité, souplesse, générosité…tout y est, avec le son profond, le bending et la rythmique imparable.

Benjamin BOBENRIETH,

Maciek PYSZ, guitare – Laurent DERACHE, accordéon – Christophe WALLEMME, contrebasse – Antoine BANVILLE, batterie

BENJAMIN BOBENRIETH QUINTET

