Soirée Jazz Acte II @LaMeunerie Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée Jazz Acte II @LaMeunerie Arles, 7 mai 2022, Arles. Soirée Jazz Acte II @LaMeunerie La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles

2022-05-07 – 2022-05-07 La Meunerie Allée Du colonel Beltrame

Arles Bouches-du-Rhône Reservez dès à présent votre repas concert à la Meunerie, avec le Quintet Olivia Jazz N Co La Meunerie se met à l’heure du Jazz. corentincarasco@gmail.com +33 6 15 63 33 63 Reservez dès à présent votre repas concert à la Meunerie, avec le Quintet Olivia Jazz N Co La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Ville Arles lieuville La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Soirée Jazz Acte II @LaMeunerie Arles 2022-05-07 was last modified: by Soirée Jazz Acte II @LaMeunerie Arles Arles 7 mai 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône