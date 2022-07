SOIRÉE JAZZ À L’AFFENAGE : « ALL IMPROVISO »

SOIRÉE JAZZ À L'AFFENAGE : « ALL IMPROVISO », 17 juillet 2022



2022-07-17 – 2022-07-17 Devant lui, des saxos, des tuyaux et autres trouvailles qui sonnent comme …un tibia d’autruche.

Son univers ?

Toutes les musiques du monde et une vie entièrement dédiée à cet art, comme compositeur, improvisateur, pédagogue.

Le programme ? Quel programme ?

Seuls le lieu, l’atmosphère et l’instant sont ses sources d’inspiration, d’improvisation

A partir de 20h, accueil, bar à vins, tapas. Réservation obligatoire

