Soirée “Jazz à la plage » : TRICIA EVY Quartet

2022-07-31 22:30:00 – 2022-07-31 Nouvelle étoile du Jazz vocal, Tricia Evy a grandi en Guadeloupe où elle s’est découvert une passion pour la musique et le chant, en écoutant Patrick Saint Eloi et le groupe Kassav. Très vite elle s’oriente vers le Jazz, s’imprégnant, entre autres, des sonorités d’Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Stan Getz ou encore Mel Tormé. Musicienne en constante activité, Tricia voyage à travers le monde, se produisant sur les scènes des meilleurs Festivals. Accompagnée par des musiciens de renom, elle nous proposera un répertoire mêlant compositions personnelles, standards de Jazz et morceaux issus du patrimoine antillais.

Tricia EVY, chant – David FACKEURE, piano – Damien VARAILLON, contrebasse – Jean-Claude MONTREDON, batterie Nouvelle étoile du Jazz vocal, Tricia Evy a grandi en Guadeloupe où elle s’est découvert une passion pour la musique et le chant, en écoutant Patrick Saint Eloi et le groupe Kassav. Très vite elle s’oriente vers le Jazz, s’imprégnant, entre autres, des sonorités d’Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Stan Getz ou encore Mel Tormé. Musicienne en constante activité, Tricia voyage à travers le monde, se produisant sur les scènes des meilleurs Festivals. Accompagnée par des musiciens de renom, elle nous proposera un répertoire mêlant compositions personnelles, standards de Jazz et morceaux issus du patrimoine antillais.

