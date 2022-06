Soirée “Jazz à la Jetée” NICOLLE ROCHELLE & JULIEN BRUNETAUD, 29 juillet 2022, .

Soirée “Jazz à la Jetée” NICOLLE ROCHELLE & JULIEN BRUNETAUD



2022-07-29 22:30:00 – 2022-07-29

Fortement ancré dans le Blues et le Jazz Nikki & Jules nous délivrent un répertoire de compositions originales et également de grands standards. Quand le jeu de jambes Jazz Roots de Nikki s’emmêle avec l’empreinte Soul Blues de Jules, on laisse le bon temps rouler.

Nikki, alias Nicolle Rochelle est une chanteuse et danseuse américaine qui a incarné Josephine Baker dans le spectacle «Looking For Josephine». Elle est très vite devenue une chanteuse extrêmement demandé et partage de nombreuses scènes internationales.

Jules, alias Julien Brunetaud, est un pianiste, chanteur, guitariste et compositeur. Récompensé à plusieurs reprises en tant que meilleur pianiste français et européen, il a joué sa musique aux quatre coins du monde et a accompagné entre autres, Chuck Berry et BB-King.

Fortement ancré dans le Blues et le Jazz Nikki & Jules nous délivrent un répertoire de compositions originales et également de grands standards. Quand le jeu de jambes Jazz Roots de Nikki s’emmêle avec l’empreinte Soul Blues de Jules, on laisse le bon temps rouler.

Nikki, alias Nicolle Rochelle est une chanteuse et danseuse américaine qui a incarné Josephine Baker dans le spectacle «Looking For Josephine». Elle est très vite devenue une chanteuse extrêmement demandé et partage de nombreuses scènes internationales.

Jules, alias Julien Brunetaud, est un pianiste, chanteur, guitariste et compositeur. Récompensé à plusieurs reprises en tant que meilleur pianiste français et européen, il a joué sa musique aux quatre coins du monde et a accompagné entre autres, Chuck Berry et BB-King.

Fortement ancré dans le Blues et le Jazz Nikki & Jules nous délivrent un répertoire de compositions originales et également de grands standards. Quand le jeu de jambes Jazz Roots de Nikki s’emmêle avec l’empreinte Soul Blues de Jules, on laisse le bon temps rouler.

Nikki, alias Nicolle Rochelle est une chanteuse et danseuse américaine qui a incarné Josephine Baker dans le spectacle «Looking For Josephine». Elle est très vite devenue une chanteuse extrêmement demandé et partage de nombreuses scènes internationales.

Jules, alias Julien Brunetaud, est un pianiste, chanteur, guitariste et compositeur. Récompensé à plusieurs reprises en tant que meilleur pianiste français et européen, il a joué sa musique aux quatre coins du monde et a accompagné entre autres, Chuck Berry et BB-King.

NICOLLE ROCHELLE & JULIEN BRUNETAUD

dernière mise à jour : 2022-06-25 par