Soirée “Jazz à la Jetée” avec TOM IBARRA GROUP «LUMA», 29 juillet 2022, .

Soirée “Jazz à la Jetée” avec TOM IBARRA GROUP «LUMA»



2022-07-29 20:45:00 – 2022-07-29

Symbole du renouveau d’Andernos jazz Festival depuis 2015, Tom Ibarra, avec sa « gueule d’ange »,

est de retour sur scène à Andernos. Son nouveau projet, LUMA, peaufiné avec ses acolytes, est le 3ème

depuis son premier concert à 16 ans sur la scène de la jetée.

Ce dernier opus est un vrai travail de groupe dont il ressort 9 titres où le jazz, toujours chevillé au corps, bascule vers des sonorités plus pop et électro. Les mélodies mêlent à la fois douceur, puissance et énergie pour une atmosphère résolument jeune.

Tom IBARRA (guitare, compositions) – Jeff MERCADIE (saxophone) – Lilian MILLE (trompette)

Auxane CARTIGNY (claviers) – Noé BERNE (basse) – Tao EHRLICH (batterie).

Pierre-Audouin

dernière mise à jour : 2022-06-24 par