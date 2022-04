SOIRÉE JAPONAISE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

SOIRÉE JAPONAISE Le Pouliguen, 22 avril 2022, Le Pouliguen. SOIRÉE JAPONAISE Le Pouliguen

2022-04-22 – 2022-04-22

Le Pouliguen Loire-Atlantique Présentation de la culture japonaise, initiation au japonais par l’intervenante Koika, dégustations de gâteaux et boissons japonaises.

Pour tous ! bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr +33 2 40 62 31 38 https://bibliotheque.lepouliguen.fr/ Présentation de la culture japonaise, initiation au japonais par l’intervenante Koika, dégustations de gâteaux et boissons japonaises.

Pour tous ! Le Pouliguen

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Le Pouliguen Adresse Ville Le Pouliguen lieuville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique

Le Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

SOIRÉE JAPONAISE Le Pouliguen 2022-04-22 was last modified: by SOIRÉE JAPONAISE Le Pouliguen Le Pouliguen 22 avril 2022 Le Pouliguen Loire-Atlantique

Le Pouliguen Loire-Atlantique