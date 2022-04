Soirée Japanimation au Cinéma Le Plaza Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Soirée Japanimation au Cinéma Le Plaza Marmande, 15 avril 2022, Marmande. Soirée Japanimation au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Marmande

2022-04-15 – 2022-04-15 Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré

Marmande Lot-et-Garonne EUR 4.5 4.5 – Séance présentée et suivie d’un échange avec Alban Suarez, directeur de l’école VGAS.

Cinéma Le Plaza 32 Boulevard de Maré Marmande

