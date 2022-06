Soirée jambon à l’os/ Frites Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-PetitSaint-Julien-le-Petit Catégories d’évènement: 87460

Saint-Julien-le-Petit

Soirée jambon à l’os/ Frites Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit, 18 juin 2022, Saint-Julien-le-PetitSaint-Julien-le-Petit. Soirée jambon à l’os/ Frites Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit

2022-06-18 – 2022-06-18

Saint-Julien-le-Petit 87460 Saint-Julien-le-Petit 87460 Saint-Julien-le-Petit Rdv à partir de 20h, à la Salle culturelle et festive. Tarif : 20€/pers. Rens/Résa : 06 22 50 41 21 Soirée jambon à l’os et frites. Sur réservation. Rdv à partir de 20h, à la Salle culturelle et festive. Tarif : 20€/pers. Rens/Résa : 06 22 50 41 21 Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: 87460, Saint-Julien-le-Petit Autres Lieu Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit Adresse Ville Saint-Julien-le-PetitSaint-Julien-le-Petit lieuville Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit Departement 87460

Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-PetitSaint-Julien-le-Petit 87460 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-le-petitsaint-julien-le-petit/

Soirée jambon à l’os/ Frites Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit 2022-06-18 was last modified: by Soirée jambon à l’os/ Frites Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit Saint-Julien-le-Petit 18 juin 2022 87460 Saint-Julien-le-Petit

Saint-Julien-le-PetitSaint-Julien-le-Petit 87460