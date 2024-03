Soirée Jam session Salle du Big Bang Dax, samedi 25 mai 2024.

Soirée Jam session Salle du Big Bang Dax Landes

Portez vos guitares (pas de pédalier), basses et partageons un moment de rencontre, d’échange et de musique ! Ouvert à tous sans restriction de niveaux ou de styles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 21:00:00

fin : 2024-05-25

Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

