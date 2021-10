Dax Dax Dax, Landes Soirée Jam session Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Soirée Jam session Dax, 23 octobre 2021, Dax. Soirée Jam session 2021-10-23 21:00:00 – 2021-10-23 Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Portez juste vos guitares (pas de pédalier), basses et partageons un moment de rencontre, d'échange et de musique ! Ouvert à tous sans restrictions de niveaux ou de styles.

+33 5 47 55 58 10

Big bang

dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Salle du Big Bang 7 rue d'Aspremont Ville Dax lieuville 43.70468#-1.03819