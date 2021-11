Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Soirée Italienne Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Soirée Italienne avec repas dansant, animation "Ambiance Italienne" avec l'orchestre Jean Roberty et sa chanteuse Dorine. comite jumelage San Dona Di Piave

