2023-01-21

EUR 10

10e anniversaire de l'association Italie Pau Béarn. À cette occasion, le groupe Sol d'Italia, composé d'une trentaine de choristes et musiciens et dirigé par Laurence Dall'asta, interprétera un répertoire d'une vingtaine de chants traditionnels de différentes régions d'Italie. Une animation vidéo retraçant les dix années d'existence de l'association, sera également présentée, pendant le concert.

Association Italie Pau Béarn Sol Italia

Rue Aristide Finco Centre Social Alexis Peyret Serres-Castet

