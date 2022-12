Soirée italienne Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Tourisme Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2023-01-08 19:00:00 – 2023-01-08 21:00:00

Côtes-d’Armor Saint-Quay-Portrieux Spritz, planches de charcuteries italiennes, tiramisu, une animation musicale par Lucia Farella – Duo Domine est organisée dans le cadre de la 1ère Semaine du cinéma italien. Réservation au Kasino avant le 7 janvier. +33 2 96 70 40 36 Restaurant du Kasino Boulevard du Général de Gaulle Saint-Quay-Portrieux

