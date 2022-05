Soirée italienne Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-Vézère Pérols-sur-VézèrePérols-sur-Vézère Catégories d’évènement: Corrèze

PEROLS SUR VEZERE

2022-05-07 19:00:00

Pérols-sur-Vézère Corrèze
Bar éphémère à partir de 19h

Repas 8€ : tomates mozzarella, pastas et tiramisu sur réservations Le comité des fêtes de Pérols sur Vézère organise une soirée italienne, au programme, repas suivi d’animations quizz et karaoké. Bar éphémère à partir de 19h

