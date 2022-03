SOIRÉE ITALIENNE Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SOIRÉE ITALIENNE Nancy, 23 avril 2022, Nancy. SOIRÉE ITALIENNE MJC des III maisons 12 rue de Fontenoy Nancy

2022-04-23 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-24 MJC des III maisons 12 rue de Fontenoy

Nancy Meurthe-et-Moselle Nancy Au programme : Novecento Pianiste d’Alessandro Baricco, mis en scène par Noémie Carcaud avec Emmanuelle Tonnerieux, des Contes italiens de Pascale Creteur, puis Eteinciel, un spectacle de feu avec Stéphane Bourger et Emmanuelle Tonnerieux sur des textes de Serena Giuliano et enfin la dégustation d’un tiramisù géant.

Ouvert du bar, du grignotage et des expositions de Lucile Nabonnand et Philippe Chayer à 19h30 avec un arbre à livre. +33 3 83 32 06 28 https://linktr.ee/tiramisucie Stéphane Lempereur

MJC des III maisons 12 rue de Fontenoy Nancy

dernière mise à jour : 2022-03-10 par DESTINATION NANCY

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse MJC des III maisons 12 rue de Fontenoy Ville Nancy lieuville MJC des III maisons 12 rue de Fontenoy Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

SOIRÉE ITALIENNE Nancy 2022-04-23 was last modified: by SOIRÉE ITALIENNE Nancy Nancy 23 avril 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle