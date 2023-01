SOIREE ITALIENNE Fécamp, 20 janvier 2023, Fécamp .

SOIREE ITALIENNE

Le Verrière Fécamp Seine-Maritime

2023-01-20 19:30:00 19:30:00 – 2023-01-20 22:30:00 22:30:00

Fécamp

Seine-Maritime

La Verrière change de décor et s’habille aux couleurs de l’Italie le temps d’une soirée !

Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la toute première Soirée à thème : la Soirée italienne, le 20 Janvier 2023 à 19h30.

La réservation donne accès à une offre privilégiée disponible sur place et est au prix de 20€ par personne.

Elle comprend :

– 1 place assise

– 1 planche apéritif aux couleurs de l’Italie

– 1 cocktail au choix

Pour réserver, merci d’envoyer un mail avec Nom et Prénom en spécifiant l’heure d’arrivée et le nombre de personnes à : infos@benedictine.fr

La réservation sera prise en compte une fois le règlement effectué.

Pour les personnes sans réservation, l’accès sera possible sous réserve de places disponibles.

Réservez votre soirée du vendredi 20 Janvier.

19h30-22h30

110 Rue Alexandre le Grand, 76400 Fécamp

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

+33 2 35 10 26 10

Fécamp

