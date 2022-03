Soirée Irlandaise Yvias Yvias Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Yvias

Soirée Irlandaise Yvias, 2 avril 2022, Yvias. Soirée Irlandaise Salle des Fêtes Lieu-dit Crech Faro Yvias

2022-04-02 19:30:00 – 2022-04-02 Salle des Fêtes Lieu-dit Crech Faro

Yvias Côtes d’Armor Yvias Au programme : Repas (apéritif gourmand – boeuf à l’irlandaise – dessert et café) // Musique irlandaise avec les groupes Crazy Foot et Cacodemon Trio // Animations // Réservation obligatoire jusqu’au 27 mars. Organisation : FSE du collège Chombart de Lauwe (bénéfices au profit du voyage en Irlande des classes de 3eme) +33 7 66 19 72 88 http://www.soiree-irlandaise.com/ Au programme : Repas (apéritif gourmand – boeuf à l’irlandaise – dessert et café) // Musique irlandaise avec les groupes Crazy Foot et Cacodemon Trio // Animations // Réservation obligatoire jusqu’au 27 mars. Organisation : FSE du collège Chombart de Lauwe (bénéfices au profit du voyage en Irlande des classes de 3eme) Salle des Fêtes Lieu-dit Crech Faro Yvias

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Yvias Autres Lieu Yvias Adresse Salle des Fêtes Lieu-dit Crech Faro Ville Yvias lieuville Salle des Fêtes Lieu-dit Crech Faro Yvias Departement Côtes d'Armor

Yvias Yvias Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvias/

Soirée Irlandaise Yvias 2022-04-02 was last modified: by Soirée Irlandaise Yvias Yvias 2 avril 2022 Côtes-d’Armor Yvias

Yvias Côtes d'Armor