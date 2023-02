Soirée irlandaise Saint-Médard Saint-Médard Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Soirée irlandaise, 17 mars 2023, Saint-Médard

Pyrenees-Atlantiques Saint-Médard 10 EUR Ouverture des portes. Soirée animée par Star System.

21h Repas irlandais: boeuf façon Irish, stew / cheesecake, vin / irish coffee. Ouverture des portes. Soirée animée par Star System.

