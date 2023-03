SOIREE IRLANDAISE Rue des écoles Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

2023-03-11
Cour de l'école Marzelay
Rue des écoles
Saint-Dié-des-Vosges
Vosges

2023-03-11 – 2023-03-11

Rue des écoles Cour de l’école Marzelay

Saint-Dié-des-Vosges

Vosges En extérieur, avec des chapiteaux chauffés au feu de bois, de la bonne bouffe à manger debout, de la bière, un concert… Entrée libre et gratuite, enfin bref, une super soirée en perspective.

Vous seriez bien bêtes de faire autre chose ce samedi 11 mars… +33 6 22 98 06 77 Rue des écoles Cour de l’école Marzelay Saint-Dié-des-Vosges

