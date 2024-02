Soirée Irlandaise SALLE POLYVALENTE MASSU Pirou, samedi 16 mars 2024.

Soirée Irlandaise SALLE POLYVALENTE MASSU Pirou Manche

l’association Musiques Paroles et Images a le plaisir de vous proposer une soirée irlandaise animée par le groupe Effet m’Eire. C’est au son des violons ,guitares, flûtes, banjo et contre-basse que nous fêterons la saint Patrick dans la salle Massu transformée en pub le temps d’un soir !

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 23:00:00

SALLE POLYVALENTE MASSU 3 Pl. des Bocagers

Pirou 50770 Manche Normandie aetmcanu@orange.fr

