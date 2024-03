Soirée irlandaise Salle Ostréa Paimpol, samedi 23 mars 2024.

Soirée irlandaise Salle Ostréa Paimpol Côtes-d’Armor

Le FSE du collège Chombart de Lauwe organise sa traditionnelle soirée irlandaise élèves, parents et professeurs se mettent aux fourneaux. Venez passer une bonne soirée, avec un repas irlandais, accompagné de musique irlandaise, d’une buvette et d’animations ! Après le repas, vous pourrez continuer la soirée en profitant de la musique ou en vous initiant à quelques danses de ceili simples (danses de bal d’Irlande et d’Écosse expliquées et callées). Deux groupes de musique irlandaise seront là pour animer la soirée Le groupe Crazy Foot et Le groupe Cacodemon. Les élèves, les professeurs et les parents s’investissent dans cette soirée, pour vous proposer un moment convivial et de qualité autour du thème de l’Irlande. Si vous souhaitez les aider et passer un bon moment, venez nombreux ! Au menu Entrée apéritive avec un verre offert Plat Bœuf à l’irlandaise (à la Guinness) Dessert café gourmand. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

Salle Ostréa 24 place des Droits de l’Homme

Paimpol 22470 Côtes-d’Armor Bretagne fsechombartdelauwe@gmail.com

L’événement Soirée irlandaise Paimpol a été mis à jour le 2024-02-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol