Finistère Locmélar Ça sent la Saint Patrick par ici dit donc !! Oui mais avec une petite semaine d’avance parce qu’on ne pouvait pas attendre ! Alors venez écouter, regarder Clément Hemery (concertina/guitare), Jérémie Legrand (violon), et leurs amis musiciens qui nous ferons voyager vers l’Irlande pour une soirée pleine de bonne humeur et ça va de soi …. la bière coulera à flots ! Concert au chapeau. Tartines et Planche apéro à déguster sur place. Au Mélar Dit. +33 6 38 79 68 25 https://fr-fr.facebook.com/LeMelarDit/ Locmélar

