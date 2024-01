SOIREE IRLANDAISE // Le Réacteur Soirée Saint Patrick Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux, jeudi 14 mars 2024.

SOIREE IRLANDAISE // Le Réacteur Soirée Saint Patrick A l’occasion de la Saint Patrick, le Réacteur vous invite à voyager avec une soirée folk et de la musique irlandaise, qui aujourd’hui, n’est plus la seule propriété des Irlandais ! Jeudi 14 mars, 19h00 Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux https://www.eventbrite.fr/e/811325064107?aff=oddtdtcreator

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T22:30:00+01:00

A travers la rencontre d’artistes talentueux et virtuoses, découvrez la grande maîtrise de ces musiciens d’ici qui, avec beaucoup d’énergie et d’inventivité, démontre leur amour inconditionnel pour la musique traditionnelle.

Une musique portée par des instruments uniques

La musique irlandaise est plutôt aisée à reconnaître. Elle a l’avantage de posséder une identité unique ses sonorités, ses instruments, ses rythmes… tous sont évocateurs d’une âme et d’une sensibilité propre.

On la reconnait à ses instruments typiques :

le bodhràn un instrument à percussion en peau de chèvre

le uilleann pipe une cornemuse typique, qui se gonfle au bras et non à la bouche

le bouzouki irlandais une guitare possédant une sonorité bien particulière,

le fiddle un violon typique

le tin whistle une petite flûte perçante et charmante.

Leur jeu assemblé, offre des mélodies d’une grande intensité. Chaque chanson est une invitation à l’humour, la poésie ou à la fête. En témoignent les nombreux irish pubs qui s’enflamment littéralement en soirée après quelques jigs ! Tout le monde rie, chante et danse pas besoin d’être irlandais pour se joindre à la fête. La musique irlandaise parle à tous les cœurs et toutes les âmes !

Alors, venez l’écouter en vrai, sur scène, à Issy-Les-Moulineaux !

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/811325064107?aff=oddtdtcreator »}] https://www.eventbrite.fr/e/811325064107?aff=oddtdtcreator Dans le cadre de sa programmation, l’Auditorium Niedermeyer Issy les Moulineaux accueille de nombreux spectacles (théâtre, concert, humour, jeune public).

Retrouvez le programme de la saison des spectacles sur https://www.issy.com/saisonartistique

Saint Patrick Réacteur

Copyright Le Réacteur