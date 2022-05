Soirée Irlandaise Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny

Soirée Irlandaise Le Grand-Pressigny, 8 juillet 2022, Le Grand-Pressigny. Soirée Irlandaise Le Grand-Pressigny

2022-07-08 19:30:00 – 2022-07-08

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Avec le groupe local Celtiqua et autres groupes musicaux à l’accent venu d’outre manche.

Repas possible sur place : réservations souhaitées à l’adresse fet.art.pressignois@gmail.com. Avec le groupe local Celtiqua et autres groupes musicaux à l’accent venu d’outre manche.

Repas possible sur place : réservations souhaitées à l’adresse fet.art.pressignois@gmail.com. fet.art.pressignois@gmail.com +33 6 75 69 90 25 Avec le groupe local Celtiqua et autres groupes musicaux à l’accent venu d’outre manche.

Repas possible sur place : réservations souhaitées à l’adresse fet.art.pressignois@gmail.com. Pixabay – stevepb

Le Grand-Pressigny

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Autres Lieu Le Grand-Pressigny Adresse Ville Le Grand-Pressigny lieuville Le Grand-Pressigny Departement Indre-et-Loire

Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-pressigny/

Soirée Irlandaise Le Grand-Pressigny 2022-07-08 was last modified: by Soirée Irlandaise Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny 8 juillet 2022 Indre-et-Loire Le Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire