Ille-et-Vilaine Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Pour l’occasion, rendez-vous dès 21h00 le vendredi 8 juillet 2022 pour une soirée de musique Irlandaise avec le groupe Music Generation Laois, les Bro’ Jiggers, Swing in the Boudoir. (dans le cadre de la Guinguette du Pré-Thabor) Le Cercle Montfortais fête ses 100 ans ! Pour l’occasion, rendez-vous dès 21h00 le vendredi 8 juillet 2022 pour une soirée de musique Irlandaise avec le groupe Music Generation Laois, les Bro’ Jiggers, Swing in the Boudoir. (dans le cadre de la Guinguette du Pré-Thabor) Montfort-sur-Meu

