Soirée irlandaise « Fête de la Saint Patrick » rue du Général Girault, 18 mars 2023, Ploërmel .

Soirée irlandaise « Fête de la Saint Patrick »

Salle des fêtes rue du Général Girault Ploërmel Morbihan rue du Général Girault Salle des fêtes

2023-03-18 – 2023-03-18

rue du Général Girault Salle des fêtes

Ploërmel

Morbihan

Cobh est un port maritime du sud-ouest irlandais. C’est également une ville jumelée à Ploërmel. Le comité de jumelage assure depuis 1984 des cours d’anglais de tous niveaux et favorise les échanges scolaires, sportifs, culturels, sociaux et organise des rencontres entre les deux villes. l’échange avec les Irlandais a lieu tous les deux ans et l’association profite de cette occasion pour célébrer la Saint-Patrick et faire découvrir les traditions irlandaises. L’occasion de découvrir le sauté de bœuf irlandais servi avec la célèbre et non moins fameuse bière irlandaise Guinness.

La soirée est animée par l’orchestre Sérénade. Sur réservation.

Réservation avant le 10 mars

+33 6 71 54 18 97

rue du Général Girault Salle des fêtes Ploërmel

dernière mise à jour : 2023-02-07 par