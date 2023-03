Soirée Irlandaise Diner dansant Salle Sirougnet Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: 33930

Soirée Irlandaise Diner dansant
18 mars 2023
Salle Sirougnet, Rue Marcel Dassault
Vendays-Montalivet 33930

33930 EUR 38 Diner dansant – Musique : Summer and Friends – Claquettes : Côtés danses. Diner dansant – Musique : Summer and Friends – Claquettes : Côtés danses. +33 7 89 40 36 23 Salle Sirougnet Rue Marcel Dassault Vendays-Montalivet

