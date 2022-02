Soirée irlandaise de la Saint-Patrick Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé EUR A l’occasion de la Saint-Patrick, le groupe Owen’s Friends vous invite en Irlande le temps d’un concert ! La soirée se prolongera en toute convivialité avec un bal folk autour de boissons irlandaises dans une ambiance musicale et dansante ! Réservez ici Voyagez en Irlande à l’occasion de ce concert proposé par le groupe Owen’s Friends ! +33 3 89 73 20 00 A l’occasion de la Saint-Patrick, le groupe Owen’s Friends vous invite en Irlande le temps d’un concert ! La soirée se prolongera en toute convivialité avec un bal folk autour de boissons irlandaises dans une ambiance musicale et dansante ! Réservez ici Ribeauvillé

