Guilvinec

Soirée irlandaise – Concert celtique Guilvinec, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Guilvinec. Soirée irlandaise – Concert celtique 2021-07-23 – 2021-07-23 Rue Méjou Bihan Esplanade Centre des loisirs et culture

Guilvinec Finistère Le comité de jumelage Guilvinec-Schull organise une soirée irlandaise avec plat irlandais à emporter (bœuf à la Guinness) et groupe de musique bretonne/irlandaise. Réservation des plats à emporter obligatoires, avec vente des billets à l’extérieur de l’Office du Tourisme du Guilvinec du 1er au 18 juillet, de 10h à 12h. 12€/personne

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Guilvinec Étiquettes évènement : Autres Lieu Guilvinec Adresse Rue Méjou Bihan Esplanade Centre des loisirs et culture Ville Guilvinec lieuville 47.79767#-4.27852

