Soirée Irlandaise Bibliothèque Municipale Bègles

Gironde

Soirée Irlandaise

Bibliothèque Municipale, le vendredi 25 mars

Bibliothèque Municipale, le vendredi 25 mars à 19:00

Peu de pays égalent l’Irlande dans sa réputation musicale. Serge Bravi et Vincent Mazeau vous proposent une balade en musique. E partenariat avec Bègles Fraternité – dans le cadre du jumelage avec la ville de Bray Conférence concert par Irish Strings accompagnée d’une démonstration de danse traditionnelle par Sabine Murzeau et suivie d’une dégustation de bière de la Microbrasserie Béglaise Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

