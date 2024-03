SOIRÉE IRLANDAISE BÉCON-LES-GRANITS Salle de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence, samedi 30 mars 2024.

L’ école Noël Pinot organise une soirée Irlandaise, avec un DJ, le samedi 30 mars 2024 à l’espace culturel l’Argerie au Louroux-Béconnais

Dress code vert ou orange. Venez passer un moment convivial autour d’un repas !

Menu enfant 8€ fish and chips, mousse au chocolat, jus de fruits et surprise de Pâques.

Menu adulte 18€ verre d’apéritif, estouffade de bœuf à la bière et gratin dauphinois, Irish Apple Cake et café/thé 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:00:00

fin : 2024-03-30

Salle de l’Argerie D963

Val d’Erdre-Auxence 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire julienmorisset29@gmail.com

