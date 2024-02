SOIRÉE IRLANDAISE AVEC LE TRIO O’DINKYS – ASSOCIATION MÉJEAN Mas-Saint-Chély, samedi 9 mars 2024.

Venant d’univers musicaux différents, folk, rock et jazz, les membres du trio O’Dinkys se sont retrouvés autour du folk irlandais avec des chansons comme dans les pubs irlandais, des réels endiablés rythmés par le tin Whistler, la guitare, le violon ou la mandoline et aussi des balades avec des sons profonds venant de la contrebasse et des instruments alto.

De la musique qui vous fait bouger, à écouter et à danser.

Pascale Darchy flutes et accordéon Guillaume Blanc: violon et mandoline Neil Robinson guitare, contrebasse et voix

Entrée 12 euros adultes et 10 euros moins de 10 ans casse -croûte compris

Apéro offert.

Sans réservation.

Organisé par l’Association Méjean

Contact Dominique Rives domi.rives.48@gmail.com 12 12 EUR.

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Mas de Val

Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie domi.rives.48@gmail.com

