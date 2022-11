Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Catégories d’évènement: Finistre

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 18 novembre 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. Soirée irlandaise au Ti Wanik

2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre

2022-11-18 20:00:00 – 2022-11-18 23:00:00 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Finistre Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Dans un cadre chaleureux, venez déguster et savourer de délicieuses pizzas en écoutant de la musique irlandaise ! +33 2 22 55 16 34 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Autres Lieu Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Adresse 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre Ville Saint-Thégonnec Loc-Eguiner lieuville Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Departement Finistre

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thegonnec-loc-eguiner/

Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 2022-11-18 was last modified: by Soirée irlandaise au Ti Wanik Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 18 novembre 2022 2 Route de la Penzé Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre Finistre Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistre