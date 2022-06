Soirée irlandaise au Ti Wanik

Soirée irlandaise au Ti Wanik, 17 juin 2022, . Soirée irlandaise au Ti Wanik

2022-06-17 – 2022-06-17 Dans un cadre chaleureux, venez déguster et savourer de délicieuses pizzas en écoutant de la musique irlandaise ! Dans un cadre chaleureux, venez déguster et savourer de délicieuses pizzas en écoutant de la musique irlandaise ! dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville