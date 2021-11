Boulange Boulange Boulange, Moselle SOIRÉE IRLANDAISE – ANIMÉE PAR CELTIC SAILORS Boulange Boulange Catégories d’évènement: Boulange

Moselle

SOIRÉE IRLANDAISE – ANIMÉE PAR CELTIC SAILORS Boulange, 12 mars 2022, Boulange. SOIRÉE IRLANDAISE – ANIMÉE PAR CELTIC SAILORS Espace Riom 5 Rue des Écoles Boulange

2022-03-12 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-12 Espace Riom 5 Rue des Écoles

Boulange Moselle Boulange 25 EUR Musique celtique et danse s’invitent à Boulange pour une ambiance conviviale digne des meilleurs pubs irlandais.

Menu: bœuf à la Guinness et riz, fromage, salade, glace au Baileys. Sur réservation uniquement, places limitées. lesillon.boulange@orange.fr +33 3 82 91 07 34 https://lesillondeboulange.wordpress.com/nous-le-sillon-de-boulange/ Accueil

Espace Riom 5 Rue des Écoles Boulange

