Cafétéria du crous Cité Internationale Paul Ricoeur, le mercredi 1 décembre à 18:00

Venez vous informer sur les différents types de mobilité possibles via l’Université de Rennes 1 et échanger avec des étudiants partis en mobilités et des étudiants internationaux actuellement en mobilité à Rennes. Cette soirée sera également l’occasion de clôturer le Concours photo #MaMobilitéRennes1 avec une remise des prix du jury et du public aux gagnant(e)s du concours. Il y aura aussi une exposition photo présentant les photos de l’édition précédente, un buffet local & international, ainsi qu’un photobooth et un jeu-concours lors de la soirée. Le nombre de places étant limité, merci de bien vouloir vous inscrire en remplissant [**ce formulaire**](https://enquetes-partenaires.univ-rennes1.fr/index.php/132792?lang=fr) au plus vite (les places sont limitées). Si votre inscription est validée, vous recevrez par mail une invitation officielle à cette soirée.

Sur inscription

Envie de s’informer sur les mobilités à l’international ? De rencontrer des étudiants français et internationaux et d’échanger avec eux ?

Cafétéria du crous Cité Internationale Paul Ricoeur 11 bis Boulevard de la Liberté 35000 Rennes Rennes Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T18:00:00 2021-12-01T20:30:00