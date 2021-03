Le Mans Centre Social des Quartiers Sud Le Mans Soirée interculturelle / Spectacle « Mon Histoire » Centre Social des Quartiers Sud Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

Soirée interculturelle / Spectacle « Mon Histoire » Centre Social des Quartiers Sud, 23 avril 2021-23 avril 2021, Le Mans. Soirée interculturelle / Spectacle « Mon Histoire »

Centre Social des Quartiers Sud, le vendredi 23 avril à 20:00

Soirée autour de la lecture-concert de l’auteur et artiste Insa SANÉ et son guitariste Kab qui présenteront « Mon Histoire », un road-trip entre lectures d’extraits de ses romans et l’interprétation des chansons inédites du duo.

Sur inscription

Soirée interculturelle / Spectacle « Mon Histoire » Centre Social des Quartiers Sud 20 Boulevard des Glonnières, 72100 Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-23T20:00:00 2021-04-23T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Mans Autres Lieu Centre Social des Quartiers Sud Adresse 20 Boulevard des Glonnières, 72100 Le Mans Ville Le Mans