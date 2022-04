Soirée insolite dans la chapelle des Pénitents blancs Musée des pénitents blancs, 14 mai 2022 20:00, Marsac-en-Livradois.

Nuit des musées Soirée insolite dans la chapelle des Pénitents blancs Musée des pénitents blancs Samedi 14 mai, 20h00

Visite du musée et de ses collections suivi d’un concert de comptines façon jazzy pour toute la famille.

Soirée insolite dans la chapelle des Pénitents blancs

### Visite et concert

Un lieu insolite pour une soirée mélant histoire et musique : visite du musée des Pénitents blancs, découverte de son histoire et de ses collections suivi d’un concert de comptines façon jazzy pour toute la famille.

Ancienne église du XIIème siècle, transformée en chapelle-musée. Remarquable collection de falots, de mystères, d’emblèmes processionnels, d’objets religieux et de manuels confalonis ayant appartenu à la confrérie marsacoise des Pénitents Blancs.

http://www.cc-livradois.fr

Saturday 14 May, 20:00

Old church of the twelfth century, transformed into a chapel-museum. A remarkable collection of falots, mysteries, processional emblems, religious objects and Confalonis textbooks that belonged to the Marsacoise Brotherhood of White Penitents.

Noche insólita en la capilla de los Penitentes blancos

Visita y concierto

Un lugar insólito para una velada de melancolía historia y música: visita del museo de los Penitentes Blancos, descubre su historia y sus colecciones seguidas de un concierto de canciones infantiles al estilo jazz para toda la familia.

Sábado 14 mayo, 20:00

Place de l’église, 63940 Marsac-en-Livradois 63940 Marsac-en-Livradois Auvergne-Rhône-Alpes