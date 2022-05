Soirée insolite dans la chapelle des Pénitents blancs Musée des pénitents blancs Marsac-en-Livradois Catégories d’évènement: Marsac-en-Livradois

Soirée insolite dans la chapelle des Pénitents blancs —————————————————– ### Visite et concert Un lieu insolite pour une soirée mélant histoire et musique : visite du musée des Pénitents blancs, découverte de son histoire et de ses collections suivi d’un concert de comptines façon jazzy pour toute la famille. Visite du musée et de ses collections suivi d’un concert de comptines façon jazzy pour toute la famille. Musée des pénitents blancs Place de l’église, 63940 Marsac-en-Livradois Marsac-en-Livradois Puy-de-Dôme

