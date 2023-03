SOIRÉE INOPINÉE – PAILLETTES Nancy Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Shine bright like a diamond !

Envie de faire partie de la jet set le temps d’une nuit ? Le Muséum-Aquarium vous invite à son gala Paillettes, où tous les excès seront permis ! Au programme ? Une ambiance glamour qui mélange spectacle d’effeuillage, cours de catwalk, chasse aux autographes, et bien sûr des jeux de casino ! Tout le gratin nancéien sera présent pour LA soirée où il faut être vu ! Jetez un œil sur les unes de magazines le lendemain, on ne sait jamais… +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/accueil Nancy

