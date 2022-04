SOIRÉE INOPINÉE – GALIPETTES Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

SOIRÉE INOPINÉE – GALIPETTES Nancy, 29 avril 2022, Nancy.

2022-04-29 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-29 23:00:00 23:00:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Le Muséum-Aquarium profite de son exposition « Attraction » pour proposer une soirée sous le signe de l’amour et de la rencontre. Mais méfiez-vous des apparences… ce n’est pas une soirée célibataire. Que vous soyez 1, 2, 3 ou 10, ce rencard un peu particulier vous emmènera dans un monde plutôt cocasse où jeux et prestations artistiques seront les maîtres-mots. Pole dance, initiation de tango, speed dating arrangé, Kiki est-ce ? et bien d’autres surprises…

On vous promet une chose… votre soirée ne terminera pas par un lapin ! +33 3 83 32 99 97 https://www.museumaquariumdenancy.eu/details/news/galipettes-1 Nancy

