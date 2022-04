Soirée initiation aux danses grecques Salle du Foyer des ainés,Tournefeuille (31)

Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), le mardi 19 avril à 20:30

**Initiation aux danses traditionnelles grecques** un petit voyage à travers la Grèce et ses danses, pour découvrir ses codes, ses rituels et vivre ses atmosphères magiques. Il est prévu, en fonction du temps disponible, de découvrir les danses suivantes : Sta dio, Sta tria, Tsamiko, Kalamatiano, Sfarlis, Zonaradiko, Omal,Raiko, Hasapiko Tarzan Notre formatrice, Marle-Helene Coatriné, est bien connue pour sa compétence en matière de danses traditionnelles. Elle a fait ses débuts dans ce domaine à la MJC de Castanet à l’ateller d’Annie Avignon, en 1994. Elle a suivi ensuite de nombreux stages sur des répertoires spécifiques, avec des formateurs français ou étrangers, ainsi qu’au Conservatoire occitan de musiques et danses traditionnelles. Elle Intervient dans les “stages troc” depuis leur début en 2010. L’entrée est libre pour les membres du club ayant souscrit cette option (35 € l’année) et à 5 € pour les autres (aucune obligation d’être adhérent au club) Renseignements: 05 61 85 97 32 ou 06 88 94 07 96 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures *source : événement [Soirée initiation aux danses grecques](https://agendatrad.org/e/36205) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* organisé par Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs Salle du Foyer des ainés,Tournefeuille (31) Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France

